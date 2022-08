Pd, Franceschini: «Orgoglioso di essere capolista a Napoli»

«Un orgoglio essere il capolista del Pd a #Napoli. Cercherò di essere la voce al Senato di questa terra straordinaria, di questa città unica al mondo, da sempre e per sempre Capitale della Cultura».

Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini con l'hashtag #dallapartedinapoli ha reso nota la sua candidatura in Campania alle prossime elezioni politiche del mese di settembre.

La candidatura di Franceschini è più una conferma che una novità.

Ma non tutti nel Pd esultano per la definizione delle liste, data l’esigenza generale di far posto a molti big in cerca di collegi sicuri e la necessità di favorire l’ingresso in parlamento a quella rosa di esponenti politici di lungo e fidato corso che, con la riduzione dei seggi, altrimenti non avrebbero potuto approfittare di molte chance.