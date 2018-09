Sit in del Pd al Parco Mascagna, Daniele e Fiola: «Degrado vergognoso»

Venerdì 28 Settembre 2018, 17:38 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2018 17:57

“E’ vergognoso che il parco Mascagna, tra i pochi polmoni verdi del quartiere Vomero/Arenella, frequentato da tanti bambini, nonostante sia stato riaperto dopo tanti mesi, si trovi ancora nelle stesse pietose condizioni per cui era stato chiuso: assenza di potatura degli alberi, che in queste condizioni costituiscono un pericolo, mancanza di cura delle zone verdi e totale assenza di manutenzione delle giostre come della pavimentazione”. A dichiararlo, i consiglieri regionali del Pd Gianluca Daniele e Bruna Fiola, che proseguono: “Siamo giustamente stati sollecitati ad intervenire da alcuni comitati civici cittadini che lamentano l’impossibilità di poter usufruire dei pochi spazi verdi esistenti in città. Purtroppo, nella stessa area, va segnalato anche il degrado in cui versano l’altro grande spazio verde, la Floridiana, che è stata riaperta solo in parte, e il parco Urbano dei Camaldoli, che è chiuso dalla scorsa primavera. Per accendere i riflettori su questo problema, questa mattina abbiamo preso parte al presidio organizzato dai circoli territoriali Pd di Vomero e Arenella presso l’ingresso di via Ruoppolo del Parco Mascagna. Ci attiveremo, inoltre, presso le istituzioni locali – concludono i consiglieri Pd - affinché questa situazione venga sanata al più presto”.