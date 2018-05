Martedì 29 Maggio 2018, 10:42 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 10:45

Un «presidio permanente di tutte le forze democratiche a difesa della Costituzione». È l'iniziativa che lancia il Partito democratico di Napoli in risposta agli attacchi di Movimento 5 Stelle, Lega e Fratelli d'Italia rivolti all'operato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidio si terrà oggi pomeriggio dalle ore 17 sotto la sede del Pd regionale della Campania, in via Santa Brigida. «Quello che è successo in queste ore - si legge in una nota - lede i valori fondamentali della Carta Costituzionale, attaccando in maniera profonda le basi della nostra democrazia e del nostro sistema politico e istituzionale».