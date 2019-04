«No alla pista ciclabile», la rivolta dei commercianti del Rettifilo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 3 Aprile 2019, 11:30

Commercianti in rivolta a Corso Umberto. Sono oltre cento gli imprenditori che hanno sottoscritto una petizione al sindaco de Magistris per dire «no al progetto di pista ciclabile al Rettifilo» e per «denunciare la gravità della situazione in cui versa l'area, che da molti anni vive una situazione di lento ma inesorabile degrado». Scende in campo al fianco degli operatori Confcommercio: «Questa situazione tuona il direttore generale Pasquale Russo - che si protrae da molti anni aggravandosi ogni giorno di più, sta generando non solo un disagio insopportabile per operatori e residenti, ma anche un serio danno all'immagine turistica della città, data la vicinanza del centro antico e della stazione».