Nuovo ingresso nel Consiglio della VI Municipalità del Comune di Napoli, ente che amministra Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio. Tra i banchi del parlamentino entra Gennaro Del Sole che sostituisce il consigliere Sabino De Micco coinvolto in una vicenda giudiziaria.

A inizio maggio, infatti, De Micco è stato arrestato nell'ambito di una inchiesta per presunta compravendita di voti: di qui, come previsto dalla legge, la sospensione quale amministratore locale comunicata dalla Prefettura alla Municipalità di Napoli Est. Alle elezioni amministrative del 2021 De Micco è stato candidato presidente della lista «Progetto per Napoli Prima Napoli Maresca Sindaco» che, pur utilizzando il nome del magistrato e attuale consigliere comunale, non lo ha formalmente sostenuto alle urne. De Micco, eletto consigliere della medesima lista, successivamente ha aderito prima al gruppo municipale "Forza Italia" e, di recente, per precisione ad aprile, ha scelto il gruppo consiliare "Fratelli d'Italia". Dunque, sempre all'apposizione rispetto alla maggioranza che sostiene il presidente Sandro Fucito.

Al suo posto entra Gennaro Del Sole che alle urne di tre anni fa ha ottenuto 417 preferenze, il 36 per cento della lista, il più votato dopo il consigliere attualmente sospeso. Da qualche settimana Del Sole è il coordinatore del partito "Fratelli d'Italia" per il territorio di Napoli Est.

Farà il suo primo ingresso nel Consiglio la prossima settimana: seduta convocata per martedì 28 maggio alle ore 9 o, in alternativa, il giorno successivo alla stessa ora nella sede municipale in corso Sirena a Barra. Oltre alla sostituzione dell'amministratore locale l'aula dovrà esprimersi anche su altri punti all'ordine del giorno tra i quali la delibera di giunta comunale con cui è stato approvato il rendiconto di gestione 2023 e sugli atti proposti da giunta e consiglieri municipali.