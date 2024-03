Napoli, delusione dei tifosi del Ponticelli: partita a porte chiuse nello stadio Ascarelli

Salta la riapertura al pubblico dello stadio comunale 'Giorgio Ascarelli' di Ponticelli. A meno di ventiquattro ore dall'evento per festeggiare la "riconsegna" ai tifosi delle tribune arriva una doverosa retromarcia dalla società Boys Campania Ponticelli che, in ogni caso, scenderà in campo domenica 17 marzo.

La partita contro la Frattese per la 26a giornata del girone B del campionato di Promozione sarà regolarmente giocata alle ore 11 ma a porte chiuse. É quanto deciso dall'autorità pubblica di sicurezza vista la mancanza di un ulteriore parere dopo che l'impianto di via Argine ha ottenuto il via libera da parte del Comune di Napoli.

A chiarire la circostanza è la società "Boys Campania Ponticelli" che in una nota specifica che la competizione «sarà disputata a porte chiuse per la mancanza di "una sola" ed ultima certificazione che non possediamo, che non sapevamo di produrre e non ci sono più i tempi tecnici per averla».

Si tratta di una licenza necessaria per lo svolgimento di spettacoli e altri tipi di eventi che prevedono la partecipazione di oltre duecento persone.

La realtà sportiva si scusa con i tifosi biancorossi e nerostellati e si dice disponibile a rimborsare tutti coloro che avevano già acquistato il biglietto di ingresso. In aggiunta specificano che la mancata richiesta dell'ulteriore autorizzazione è dipesa proprio dalla società: «La nostra ignoranza nelle pratiche comunali ci ha portato ad operare male», si legge sui social.

Delusione e rabbia tra i tantissimi tifosi della squadra di Ponticelli che attendevano da anni di ritornare nel proprio stadio. Difatti, l'agibilità per l'utilizzo delle tribune è arrivata soltanto l'8 marzo scorso con il parere positivo della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Palazzo San Giacomo dopo il lavoro promosso dalla giunta e dagli uffici comunali così da mettere a norma il bene di via Argine e garantire la massima sicurezza a tutte le persone che accedono alla struttura.

In particolare essa potrà accogliere massimo quattrocento spettatori: trecento posti a sedere nella tribuna dedicata alla squadra locale e cento in quella degli ospiti.

Annullato, dunque, il momento pre-partita al quale era previsto un intervento dell'assessore allo sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante. Ma la festa è soltanto rinviata. L'Ascarelli dovrebbe essere effettivamente riaperto ai tanti tifosi in una gara di metà aprile.