Napoli Porta Est, parla Manfredi: «Sì all'interesse della città nei limiti previsti dal Prg»

Seconda tappa di avvicinamento - della Commissione Urbanistica presidente Massimo Pepe - verso l'approdo, vale a dire la discussione su Porta est. Perché la Variante orientale al Prg se si farà, sarà in ragione del progetto delle Fs sul quale si è innestata la Regione che nell'area dell'ex scalo merci vuole costruire il suo nuovo quartier generale, un doppione del Centro direzionale a 200 metri di distanza. Una Variante che riguarda tutta l'area orientale per mettere mano anche a nuove regole, ai nuovi usi degli edifici, ovvero decine di capannoni post industriali, il retro porto, e altre attrezzature in disarmo da 40 anni e da recuperare. Su questo tutti sono d'accordo. Il collo di bottiglia non è la riforma del Prg, ma il no secco dei gruppi Bassolino sindaco, Napoli solidale, M5S e anche Manfredi sindaco, un grosso pezzo della maggioranza che sostiene l'ex rettore, all'aumento degli indici di fabbricabilità. Unica possibilità per poter far coesistere sulla stessa superficie - di proprietà delle Fs attraverso la società sistemi Urbani - le cubature che servono a Ferrovie per valorizzare i suoi suoli e l'ambizione dell'ente di Santa Lucia di costruirsi la nuova casa su ben 60mila metri quadri la metà dell'area in questione. Il tema è dare risposte alla Regione che - come ha dichiarato più volte pubblicamente il presidente Vincenzo De Luca - non finanzierà le infrastrutture se non si fa il nuovo quartier generale della Regione. E che è in pressing per chiudere la Conferenza dei servizi e fare l'accordo di programma con il Comune per far decollare il progetto. Ma sull'urbanistica è sovrano il Consiglio comunale. Prima di approfondire parola al sindaco Gaetano Manfredi che ha parlato proprio su Porta Est: «Il tema - racconta - è che dobbiamo distinguere quelle che saranno le realizzazioni che si faranno, da quello che fa l'urbanistica. Il quadro su cui si sta lavorando è la riorganizzazione di quell'area dove l'aspetto infrastrutturale è importante: si tratta dell'accesso al nodo Garibaldi, con la bretella autostradale, il parcheggio dei bus e altro. Una serie di volumetrie che già sono a disposizione di Fs. Stiamo lavorando a una soluzione che sia compatibile con gli interessi della città e che guardino all'area est e al Centro direzionale che per noi è molto importante». A Manfredi non sfugge il nodo degli indici di fabbricabilità. «La gestione delle volumetrie - conclude - rientra in un ragionamento complessivo sulla necessità da parte di Fs di cessione degli spazi per fare le infrastrutture». Nella sostanza Fs deve cedere metà della sua area che è di 127mila metri quadri alla Regione che ne vuole 60mila per fare la sua nuova casa.

Ieri all'ordine del giorno in Commissione c'era proprio «l'approfondimento sulle infrastrutture», relatore la vicesindaca Laura Lieto e l'assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza. Argomento che per forza di cose tiene dentro Porta est. La relazione di Cosenza su quello è andata a parare. «Gli interventi infrastrutturali - attacca subito l'assessore - sono tutti compatibili con l'attuale Prg. Si tratta della realizzazione delle stazioni della linea 1 al Centro direzionale e il triplicamento dei binari della Circumvesuviana a copertura della trincea Corso Lucci-Porta Nolana». E siamo a Porta est. Cosenza individua delle criticità quali il miglioramento dei flussi pedonali e riguardo al progetto della Regione scrive questo: «Va accertata l'accessibilità eventuali nuovi insediamenti Head Quartier». Insomma, ancora il doppione del Centro direzionale ruba la scena.

«È importante - spiega Bassolino - che le infrastrutture siano compatibili con il Prg, ma il delicatissimo tema di Porta est è da affrontare perché inscindibile dal Centro direzionale. Servono interventi coerenti, se noi togliamo dal Centro direzionale e portiamo a Porta est non è coerente. Con il completamento del Centro direzionale si dovrebbe mettere non togliere». Poi Bassolino ammonisce: «C'è il tema degli indici di fabbricabilità molto delicato, si venga in Consiglio comunale a discuterne non in Conferenza dei servizi, il Consiglio è sovrano sull'urbanistica». Sergio D'Angelo di Napoli solidale ribadisce: «Io non ho nessun tabù nel cambiare il Prg, ma ci deve essere coerenza, se già abbiamo delle cose è li che bisogna andare a trovarle la riforma del Prg non deve essere il viatico a nuove costruzioni. Ci deve essere complementarità: se le cose già ci sono al Centro direzionale inutile fare doppioni». Parola a Gennaro Esposito del gruppo Manfredi sindaco: «Sugli indici di fabbricabilità io sono per diminuire quelli attuali e meno che mai direi sì all'aumento il Centro direzionale già c'è è su quello che dobbiamo lavorare». Ciro Borriello capogruppo del M5S è sulla stessa lunghezza d'onda: «Non un metro in più il Pnrr ci consegna la missione di lavorare sulla rigenerazione urbana».