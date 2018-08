La calata dei portoghesi nella Cumana, l'ira di Renzi: «Niente da ridere, è un furto»

Giovedì 23 Agosto 2018, 12:50 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2018 13:11

«Gira questo video in rete. Campania, Italia, agosto 2018. Un gruppo di cittadini e turisti deve superare i tornelli per accedere al treno. Basta comprare il biglietto, obliterarlo e le porte si aprono. E invece no: tutti fermi, in attesa, senza acquistare il ticket. Finché uno - ignaro di tutto il resto - paga e oblitera il suo biglietto. E apre i tornelli. Scatta la ressa: tutti si precipitano per evitare di pagare. E la scena diventa virale». Così su Fb Matteo Renzi commenta il video sullo scandalo portoghesi in Cumana, che sta facendo il giro del web.«Abbiamo detto tante volte che l'Italia meritava una nuova stagione dei diritti. Ma dobbiamo dire che abbiamo bisogno anche di una nuova stagione dei doveri», sottolinea l'ex premier, che aggiunge: «Entrare senza pagare non è un atto da furbi, non è una cosa sulla quale sorridere: è un furto alla comunità. Educare ai doveri, non solo ai diritti, deve tornare una priorità. Su questo video non c'è niente da ridere: al massimo c'è solo da vergognarsi. Ed è giusto dirlo forte e chiaro, senza minimizzare».