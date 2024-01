Napoli, la protesta dei lavoratori dei rifiuti: «No alla privatizzazione»

Protestano i lavoratori del settore rifiuti: nei giorni scorsi i dipendenti della Sapna, la società della Città Metropolitana incaricata dello smaltimento della spazzatura, hanno manifestato davanti al portone della Regione Campania mentre gli impianti hanno assicurato solo il 30% della lavorazione.

Ai dipendenti non piace il modello di gestione adottato dal consiglio dell’Eda 3 (presidente del consiglio di amministrazione il sindaco di Somma Vesuviana, Gioacchino Madonna) che ha scelto di puntare in una società mista affidandogli l’impianto di tritovagliatura di Tufino.

Nell’Assemblea del 12 dicembre del 2023, infatti, i sindaci di quel territorio hanno deciso di individuare quale modello gestionale per i servizi di smaltimento e gestione degli impianti una Società mista a capitale pubblico-privato da realizzarsi anche con gli altri EdA della Provincia di Napoli, i quali, però, per il momento non hanno scelto di muoversi sulla stessa linea. Nel verbale dell’assemblea si sottolinea che sia l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Campania si sono dichiarate contrarie all’acquisizione di quote della società provinciale (Sapna) da parte degli Ato. Le quote, però, a norma di legge potrebbero essere acquisite dai Comuni, come spiega la stessa Sapna.

Dal canto loro i sindacati di settore di Cgi-Cisl­-Uil e Fiadel in un comunicato spiegano: «La privatizzazione del segmento, che riveste un ruolo strategico all’interno del ciclo integrato dei rifiuti, potrebbe pregiudicare un modello di trasparenza e legalità. La parcellizzazione del ciclo integrato dei rifiuti, difatti, non solo produce inevitabilmente l’aumento dei costi di gestione e della collegata tariffazione imposta ai cittadini, facendo venir meno razionalità organizzative ed economie di scala proprie della dimensione industriale».

I costi del servizio, poi, secondo i sindacati dei lavoratori inevitabilmente lieviterebbero: «In termini di sostenibilità economica ad oggi la Sapna compensa lo stato di insolvenza di parte degli enti locali con i versamenti dei Comuni virtuosi, su tutti il Comune di Napoli, coprendo tutti i costi di gestione e soprattutto garantendo scarichi regolari finanche ai Comuni meno virtuosi o inadempienti. In mancanza dei grossi Comuni, che non fanno parte dell’Ato NA3 e in mancanza di liquidità non può essere certamente il partner privato a sostenere i costi e a garantire quindi la sostenibilità economico finanziaria. Gli stessi Comuni che hanno fatto mancare risorse e sostegno per il consolidamento e lo sviluppo di un'azienda di proprietà pubblica che può investire i propri utili solo nel miglioramento del servizio ai cittadini o per restituire dividendi alle amministrazioni locali, si dispongono oggi a garantire utili a soggetti privati che hanno come unico scopo quello di massimizzare i propri privati profitti. Una contraddizione che peserà direttamente nelle tasche dei cittadini, i quali misureranno in tariffa il salato costo di scelte politiche antistoriche, tecnicamente ed economicamente sbagliate».

E del resto negli anni passati le società miste, quelle nelle quali gli enti pubblici diventano soci di privati scelti con una gara, sono state al centro di moltissime polemiche e di inchieste giudiziarie. Un esempio per tutti: la Eco 4 che ha portato in carcere l’ex sottosegretario Nicola Cosentino.