Napoli, migranti in piazza contro Salvini: «Il suo decreto attacca i più deboli»

Martedì 2 Ottobre 2018

Il ministro Salvini torna a Napoli e i centri sociali scendono in piazza. Presidiano il Largo Berlinguer con i migranti e gli attivisti che da tempo si battono contro il decreto su immigrazione e sicurezza.«Vogliamo dire a Salvini che siamo stanchi dei suoi attacchi», dichiara Moussa Sissoko, portavoce del movimento migranti. «La delinquenza esiste da tempo e non siamo noi a scatenarla. Il suo decreto è molto grave perché attacca i più deboli senza risolvere i problemi e oggi vogliamo dirglielo chiaramente».Poco prima di mezzogiorno è partito il corteo dei centri sociali e dei movimenti, da via Toledo a piazza del Plebiscito, dov'è in corso il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica con la presenza del ministro. I manifestanti urlano cori contro Salvini e la Lega. Via Toledo è presidiata dalle forze dell'ordine che hanno creato un blocco con cinque camionette di polizia e carabinieri all'altezza della sede centrale del Banco di Napoli.Il corteo s'è fermato a metà di via Toledo, a poca distanza dal blocco delle forze dell'ordine che chiudono la strada con sei blindati e decine di agenti di polizia di stato e carabinieri in tenuta antisommossa. Intonando i cori «siamo tutti clandestini», i manifestanti si sono diretti nei vicoli dei Quartieri Spagnoli, il dedalo di viuzze alle spalle di via Toledo e stanno procedendo in direzione di piazza Plebiscito attraverso vico Lungo Gelso cantando cori la Lega e il ministro.