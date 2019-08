«Io con una laurea e due master, lotto per fare il navigator»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 28 Agosto 2019, 07:30

Sono seduti su un materasso ai piedi di Palazzo Santa Lucia tra biciclette, succhi di frutta ed Energade, i Navigator che da tre giorni hanno iniziato lo sciopero della fame contro la mancata firma, da parte del governatore De Luca, della convenzione con Anpal Servizi, senza la quale non potranno iniziare il percorso formativo intrapreso dai navigator delle altre Regioni. «Eravamo quattro, ora siamo in cinque - sorridono amari - Ogni giorno si aggiungerà un Navigator in più dei 471 privati del loro diritto». Si chiamano Claudio Caccavale, Fabrizio Greco, Giuseppe Bianco, Carlo Del Gaudio e Ilenia De Coro.