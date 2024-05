Napoli, la raccolta firme di Cgil in piazza: «Per il lavoro ci metto la firma»

Da questa mattina il banchetto della Cgil Napoli e Campania per la raccolta delle firme a sostegno dei 4 referendum proposti dalla Cgil su licenziamenti, appalti e precarietà è al Largo Berlinguer, all'altezza della stazione Metro L1 Toledo. Oltre 300 le firme raccolte, tra queste quelle del giornalista e componente della segreteria del Partito Democratico, Sandro Ruotolo e dell’ex ministro della Giustizia, Luigi Scotti. Nei prossimi giorni il banchetto sarà presente ancora in Largo Berlinguer e, da domani, anche in piazza Garibaldi, nei pressi della sede Filcams.

«È importante sottoscrivere i nostri quesiti referendari - afferma il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci - perché va cambiato il sistema di leggi che penalizza il lavoro, va sconfitta la precarietà e l’idea che in questo Paese tutto resti impunito.

Con questa firma bisogna subito mettere mano al sistema degli appalti e dare dignità al lavoro. Questo Governo deve misurarsi con le riforme. Inviteremo tutti i cittadini a firmare, perché questi referendum rappresentano il futuro dell’Italia».