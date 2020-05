l gruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Napoli ha annunciato che avvierà la raccolta firme per sfiduciare l'amministrazione de Magistris. «Basta con le rendite di posizione - ha affermato il consigliere Stanislao Lanzotti - Ogni forza politica deve assumersi le sue responsabilità davanti ai cittadini e nei confronti della città. È arrivato il momento di vedere chiaramente le magliette degli avversari e degli alleati».

LEGGI ANCHE Dema vs De Luca: «Basta ordinanze sfornate come sfogliatelle»

L'avvio della raccolta firme per la sfiducia al sindaco de Magistris arriva dopo l'annuncio dei giorni scorsi dei consiglieri del Gruppo Misto, ma eletti nelle fila della maggioranza, Gabriele Mundo e Manuela Mirra, del passaggio in Italia Viva. Cambi di casacca ufficializzati oggi in Consiglio comunale a cui si è aggiunto il passaggio dei consiglieri, Diego Venanzoni e Alessia Quaglietta, che dal Pd vanno nel gruppo La Città.

Ultimo aggiornamento: 12:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA