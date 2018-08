Raid nel centro antiviolenza di Scampia, de Magistris: «Atto vigliacco e criminale»

Mercoledì 29 Agosto 2018, 10:28

«Un atto vigliacco e criminale ha di nuovo colpito Patrizia Palumbo e l'associazione Dream Team donne in rete. Dopo il furto di luglio questa gentaglia senza scrupoli e senza cuore ha sradicato le finestre, mettendo a soqquadro la sede di Scampia che aiuta da anni bambini, giovani, persone in difficoltà e, soprattutto, mamme in attesa». Lo rende noto su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.«Un luogo di amore e di accoglienza è stato sporcato da una minoranza di persone indegne, ma la furia con la quale lo hanno devastato non fermerà Patrizia alla quale rinnoviamo con forza la nostra vicinanza e solidarietà che passerà anche per atti concreti e tangibili. Sono certo che questo nuovo inquietante episodio sarà al centro dell'attenzione delle forze dell'ordine che sapranno dare le opportune risposte individuando al più presto gli esecutori materiali ed i mandanti di questo vergognoso episodio di violenza. Noi saremo sempre con Patrizia e la sua associazione», conclude de Magistris.