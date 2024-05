De Luca: «Terremoto, 100 milioni per i Campi Flegrei nei fondi bloccati dal Governo»

Parla dei Campi Flegrei, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e chiama in causa la mancata approvazione del Piano di sviluppo e coesione «che abbiamo presentato l'11 ottobre al Governo perché nell'ambito del piano erano previsti investimenti per la viabilità nei Campi flegrei».

«Potete verificare quale è il livello di irresponsabilità del Governo che ancora oggi, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato, non ha preso nessuna iniziativa per definire l'accordo. È qualcosa di sconcertante per l'irresponsabilità e la gravità politica», ha detto De Luca nel corso della diretta Fb.

De Luca ha ricordato che in relazione al Piano di sviluppo sono previsti «investimenti per quasi un centinaio di milioni di euro, per i comuni di Pozzuoli e Bacoli erano previsti cinque interventi, come un parcheggio di interscambio, il rifacimento delle strade del centro storico, il miglioramento della viabilità. Avremmo già potuto realizzare questi interventi se non avessimo perduto un anno di tempo appresso al ministro Fitto e al Governo ma ancora oggi nessun cenno di vita».