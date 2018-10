Napoli, la maggioranza risicata di de Magistris alla prova del bilancio tra malumori e veleni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Ottobre 2018, 08:00

«Questo è solo il primo tempo» racconta il sindaco Luigi de Magistris. Cosa significa? Cambiati i due assessori ora c'è da mettere mano ai collaboratori e soprattutto al ricompattamento della maggioranza. Una necessità quella di fare un altro giro di cambiamenti più che una volontà. Non ingannino i selfie e gli abbracci, il fuoco cova sotto la cenere perché gli scontenti sono tanti, tantissimi. E tra meno di un mese ci sarà da approvare il bilancio con gli aggiustamenti che pretende la Corte dei Conti. Avrà i numeri il sindaco per tirarsi fuori? Saranno tutti leali? L'ex pm ci crede e ci spera ma non può giurarci. Certo è che de Magistris ha in mano una sola arma per cercare di fare breccia, vale a dire le deleghe ai consiglieri, senza potere di firma, ma che danno grande appeal politico. Non a caso de Magistris ha fatto un appello alla giunta: «Bisogna tenere maggiore considerazione per il Consiglio comunale, loro sono eletti del popolo come il sindaco, gli assessori nominati da me».