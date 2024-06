Manfredi: «L'obiettivo a Napoli è la raccolta differenziata al 50%»

«Il nostro obiettivo è arrivare al 50 per cento, come indicato anche nel piano industriale di Asia, e in parallelo migliorare la qualità della differenziata soprattutto per quello che riguarda la raccolta dell'umido».

Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto al Green Med Symposium, affrontando il tema della raccolta differenziata. Manfredi ha ricordato gli investimenti che l'amministrazione sta effettuando nel settore «dal punto di vista organizzativo, con il nuovo parco automezzi e le assunzioni di personale in Asia, incrementando il porta a porta e - ha sottolineato - dal punto di vista dell'impiantistica è stato firmato il contratto per il nuovo impianto di compostaggio a Ponticelli che sarà il primo impianto nel territorio della città».

La consegna del cantiere - a quanto riferito - avverrà «a giorni» e i tempi di realizzazione sono circa due anni.

«È un segnale importante - ha proseguito Manfredi - perchè significa realizzare un'infrastruttura che ci aiuterà anche a ridurre i costi: la nostra sfida è aumentare la differenziata diminuendo i costi di smaltimento. È un percorso complesso che però stiamo portando avanti perché vogliamo raggiugere la media nazionale della differenziata».