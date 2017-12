Perché a Napoli non basta un altro lifting

Venerdì 29 Dicembre 2017, 09:07

Alle parole di Luigi de Magistris bisogna metter sempre la tara della retorica, per liberarle del gergo zapatista e venire al sodo. Licenziando l'anno che se ne va, il sindaco ha annunciato che nell'anno che verrà licenzierà anche qualche assessore, perché ha notato «un calo di tensione adrenalinica». Non siamo agli «sfrantummati» di iervoliniana memoria, ma l'attuale primo cittadino s'è limitato, per ora, a strigliare i propri collaboratori per mancanza di coraggio e per averlo lasciato solo.Insomma si cambia e non solo i tre assessori dati in uscita. L'ennesimo giro di valzer dovrà segnare una nuova «svolta rivoluzionaria» ma pure una prova di «grande affidabilità di governo». L'obiettivo non è tanto arrivare soddisfatti o rimborsati alla scadenza del secondo mandato (per legge è impossibile un immediato Dema Ter) quanto prepararsi a una candidatura decente alle Regionali del 2020.Da sei anni e mezzo i napoletani di proclami ne hanno ascoltati tanti, talvolta fin troppo adrenalici, per quanto inconcludenti. Con l'Anm sull'orlo del fallimento, con i servizi sociali ridotti al lumicino e con il famigerato reddito di cittadinanza svaporato come la più banale e scontata promessa elettorale, di ormoni che agiscano sul sistema nervoso centrale ne occorrerebbero a siringate intere. Lo ammette lo stesso de Magistris: la qualità dei servizi della città «ancora arranca». Tutto sommato è in linea con le capacità dell'amministrazione. Così la nuova chiamata alle armi ha il sapore di un'operazione gattopardesca: cambiare tutto affinché tutto resti uguale. Sei anni e mezzo sono lunghi e le rotazioni in giunta possono essere inevitabili.Ma tra chi è stato messo alla porta senza tanti complimenti, chi la porta l'ha sbattuta, chi ha preferito gettare la spugna da solo senza proteste e qualche imbarazzo, a Palazzo San Giacomo si stava e si sta come i dieci piccoli indiani di Agatha Christie. Si è cominciato subito con l'addio di Giuseppe Narducci, disilluso dopo appena un anno. Poi via via gli altri, compreso il fidato vicesindaco Tommaso Sodano. Unica sopravvissuta, Annamaria Palmieri. Insomma, se n'è perso il conto. E non sono mancati gli strascichi giudiziari e gli stracci che sono volati sotto forma di dichiarazioni pubbliche, libri e pamphlet. Sarà questo l'annuncio dell'ennesimo lifting, della rilucidatura di una spuntata arma di distrazione di massa? Il rischio c'è, perché l'adrenalina è funzionale al combattimento, ma pure alla fuga.