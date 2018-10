Napoli, pressing su de Magistris: «Per la De Majo delega al turismo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 28 Ottobre 2018, 09:00

Il secondo tempo del rimpasto inizierà sin da domani anche se in realtà è una partita - quella dei cambi - mai interrotta. Da domani il sindaco Luigi de Magistris tornerà a incontrare i gruppi consiliari della maggioranza per capire se c'è una rinnovata disponibilità nell'accettare le famose deleghe. E ci sono quelli di Agorà e di demA che non intendono tirarsi indietro. Eleonora De Majo si è vestita di arancione ma è un esponente di spicco di Insurgencia insieme al suo compagno Egidio Giordano, e punta ad avere la delega al turismo. Proprio lei che recentemente ha posto il problema che «i troppi turisti nel centro storico» farebbero perdere identità a Napoli. Tesi al limite del surreale considerato i benefici che stanno portando i turisti in termini finanziaria. Da valutare - invece - la posizione degli Sfastriati e anche di Sinistra in Comune. E de i Riformisti democratici di Gabriele Mundo che ambisce al commercio. Sullo sfondo restano i malumori di un bel po' di assessori e anche la serenità dell'ex vicesindaco Raffaele Del Giudice è almeno minata. Il Mr Wolf della giunta arancione - ieri già era al lavoro sul pianeta rifiuti - di problemi ne ha risolti tanti a de Magistris: da Asìa a Sapna passando proprio per la giunta prendendosi l'eredità pesante di Tommaso Sodano nel pieno di una rissa tra assessori, ha fatto da scudo alle difficoltà dell'ex pm. Eppure non è bastato per restare numero due a Palazzo San Giacomo. Del Giudice si è immerso subito nel lavoro, ma quando la frenesia sfumerà probabilmente i conti non torneranno nemmeno a lui. Soprattutto se non sarà mantenuta la promessa fatta dall'ex pm di essere il prossimo candidato sindaco.