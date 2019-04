Napoli, cNapoli, corteo del Pd al Rione Villa: «Ma non venite a fare campagna elettorale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 19 Aprile 2019, 07:30

Allarme sicurezza davanti alle scuole, è bagarre nella sede della Municipalità a San Giovanni. L'appuntamento era stato comunicata a tredici dirigenti scolastici delle zone «calde» del territorio, alla presenza degli assessori regionali all'istruzione e alla sicurezza, Lucia Fortini e Franco Roberti. Da parte della Regione si aspettavano risposte concrete dopo l'ultimo omicidio di camorra al rione Villa (quello di Luigi Mignano, 57 anni, freddato dai killer lo scorso 9 aprile davanti al nipote di 3 anni e a pochi passi dall'istituto Vittorino da Feltre). Ma la riunione che dove essere incentrata sull'emergenza criminalità si è trasformata in scontro politico poiché - annunciata dalla presidenza della Municipalità, a maggioranza Pd - ha visto la presenza di esponenti regionali dei Democratici come il consigliere Antonio Marciano e candidati alle prossime elezioni europee, come l'assessore Roberti. Ciò che ha suscitato le ire di alcuni rappresentanti del Consiglio municipale, che hanno gridato allo «scandalo».