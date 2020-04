Il Comune di Napoli ha varato la delibera « Napoli riparte anche dallo sport » che punta a sostenere la ripresa dello spot in città e a mitigare gli effetti economici negativi dovuti all'emergenza coronavirus. Le misure, rivolte a soggetti sportivi dilettantistici, appartenenti al Coni e agli altri enti di promozione sportiva, che l'amministrazione propone anche al Governo nazionale sono: l'erogazione di finanziamenti mediante mutui, eventualmente garantiti dalle Federazioni di appartenenza, finalizzati alla gestione degli impianti sportivi con l'estensione delle misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario previste dal D.L. del 17 marzo 2020, al fine di garantire l'accesso al credito a tasso zero; la riprogrammazione dei fondi comunitari ancora disponibili per destinarli al rilancio delle attività sportive; la rinegoziazione dei mutui in corso, mediante nuovi piani di ammortamento a più lunga durata; l'esenzione dei canoni di locazione/concessione degli impianti sportivi pubblici fino al 31 dicembre 2020; l'erogazione di contributi a valere su un fondo nazionale stanziato per garantire una politica di accesso dell'utenza cittadina alla fruizione della pratica sportiva.



Ed ancora, l'erogazione di un contributo straordinario a favore degli organismi affilianti (FSN, DSA, EPS) finalizzato esclusivamente a ridurre per le associazioni l'onere sostenuto per la partecipazione alle attività federali per la stagione sportiva 2020/2021; l'estensione delle agevolazioni previste nel D.L. del 17 marzo 2020 per il periodo marzo - dicembre 2020, definendo procedure di richiesta delle indennità che evitino l'applicazione del "click day"che favorirebbe «non i più meritevoli, ma solo i più veloci a inoltrare la richiesta»; la garanzia dell'applicazione delle misure a sostegno del lavoro alle società e associazioni sportive dilettantistiche per garantire i lavoratori; la sospensione fino al 30 settembre 2020 dei versamenti indicati nel D.L. del 17 marzo con possibilità del loro versamento senza interessi e sanzioni entro il termine per la presentazione del modello 770/2021; la riduzione del 50 per cento delle tariffe energetiche; la previsione di un contributo economico, finalizzato a compensare i mancati introiti causati dalla sospensione forzata e improvvisa di tutte le manifestazioni sportive.



Attenzione è rivolta anche ai proprietari di strutture private concesse in affitto ai soggetti sportivi dilettantistici per i quali si propone una deduzione d'imposta pari alla riduzione degli stessi canoni non incassati per il periodo 1 marzo-31 dicembre 2020. Per quanto riguarda il pagamento dei tributi locali, l'amministrazione estende al mondo dello sport le misure già adottate per le attività produttive cittadine. La delibera, fortemente voluta dal sindaco, Luigi de Magistris, è stata approvata su proposta dell'assessore al Bilancio, Enrico Panini, dell'assessore allo sport, Ciro Borriello, dell'assessore al welfare, Monica Buonanno, e con la piena condivisione di tutta la Giunta. L'atto deriva dal confronto che l'amministrazione ha avviato con il mondo dello sport allo scopo di intraprendere «un percorso condiviso diretto all'individuazione di strumenti capaci di sostenere le difficoltà riscontrate e accompagnare la tempestiva ripresa dell'intero comparto sportivo». Nel corso di numerosi incontri sono state ascoltate le istanze dei rappresentanti del CONI e delle Federazioni in merito all'esigenza di formulare proposte «serie e concrete che siano sostenibili per il bilancio dello Stato e dell'ente locale e contemporaneamente efficaci per la sopravvivenza delle realtà associative». © RIPRODUZIONE RISERVATA