Consiglio flop, il Comune dice addio a Napoli Riscossione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 6 Novembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finisce in un cassetto almeno per un altro anno il progetto di «Napoli riscossione», il Comune cambia obiettivo, rinuncia al progetto di svolgere in proprio questo compito e punta sull'Agenzia delle entrate per il «miglioramento delle perfomance di riscossione». La delibera - non ci fosse stato il flop - si doveva approvare ieri in Consiglio comunale. Una resa, Palazzo San Giacomo è un ente in predissesto ed entro fine mese deve dare risposte alla Corte dei Conti che ha bloccato già la spesa dell'Ente di piazza Municipio. L'assessore al Bilancio e vicesindaco Enrico Panini entro il 30 deve presentare una manovra correttiva dei conti per 150 milioni. La magistratura contabile ha bocciato il bilancio rilevando lo squilibrio appunto di 150 milioni e, oltre al patrimonio che non si riesce a vendere, la criticità più grande è quella della riscossione. Nella sostanza - questo il ragionamento - per la Corte dei Conti è molto più affidabile l'Agenzia delle entrate che il Comune, di qui la decisione di rinviare di almeno un anno il progetto della riscossione in house partorito. Il sindaco Luigi de Magistris e la sua giunta vogliono andare sul sicuro atteso che il Comune deve redigere l'ennesimo piano di rientro dal debito di 2,4 miliardi. Detto questo Palazzo San Giacomo ha fatto ricorso contro la delibera della Corte dei Conti alle Sezioni riunite. Una mossa che non ferma - fino a quando le Sezioni non si esprimono - l'azione della Corte dei Conti della Campania che vuole i conti in ordine subito.