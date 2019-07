Mercoledì 31 Luglio 2019, 13:55

Salvatore Palma, già assessore al Bilancio del Comune di Napoli, è il nuovo amministratore unico della Napoli Servizi, società partecipata dell'amministrazione. Oggi il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha firmato il decreto di nomina. Palma torna così in forze all'amministrazione comunale e subentra ad Andrea de Giacomo che il 19 luglio aveva rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico a seguito delle quali il Comune aveva avviato la procedura di avviso pubblico per individuare il nuovo amministratore della Napoli Servizi. Nel decreto il sindaco evidenzia che dalla lettura del curriculum vitae, Salvatore Palma risulta essere in possesso dei requisiti indispensabili per ricoprire il ruolo.