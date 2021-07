Il calcio non è solo uno sport: con gli Euro 2020 si è aperto un vero e proprio dibattito, il campionato europeo sembra assumere un ruolo sempre più centrale anche nelle questioni politiche. Hanno preso forma delle manifestazioni calcistiche contro il razzismo, e la nazionale italiana segue un'unica linea: osservare il comportamento della squadra avversaria prima di inginocchiarsi in segno di protesta contro le forme di discriminazione razziale, ma al contempo è legata all'idea che questa battaglia si combatte in altri modi.

Enzo Rivellini, presidente dell'associazione Napoli Capitale, crede che il calcio non debba essere utilizzato come strumento politico e chiarisce: «Io non credo che la politica si debba mischiare con il calcio, è una cosa sbagliata e tra l'altro i calciatori italiani, quando indossano la maglia azzurra, rappresentano solo l'Italia e mai gli italiani vorrebbero vedere l'Italia che piega la schiena: sempre a schiena dritta. Se proprio i calciatori ci tengono a partecipare attivamente allo sviluppo e al progresso della nostra società, lo facessero per cose comprensibili: il lavoro, la socialità, la sanità, che tanti italiani ogni giorno soffrono, e non per cose incomprensibili che non appartengono al paese. Quindi oggi l'invito è: a schiena dritta e il nostro tifo è tutto per la nazionale: Forza Italia, battete il Belgio».

Questa mattina Rivellini - che aveva lanciato nelle scorse ore anche un flash mob in Piazza del Plebiscito per far valere tale tesi - dal centro dell'agorà annuncia la possibilità di candidarsi a sindaco di Napoli. «Napoli Capitale ama Napoli - dichiara Rivellini - noi amiamo la città. Abbiamo l'interesse a vedere un sindaco e un'amministrazione che ami Napoli e che faccia qualcosa per la città». Secondo il suo punto di vista, l'attuale dibattito politico non è realmente interessato alle questioni e ai reali bisogni della città e dei suoi cittadini e aggiunge: «O questo fine settimana si smuoveranno i candidati sindaci, e finalmente non parleranno dei soliti programmi - tenendo a sottolineare che sarebbe ben felice di appoggiare chi dimostrerà di avere idee concrete per il bene della città -, oppure lancio la sfida: mi candido io», conclude.