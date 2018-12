Napoli, la rivolta dei consiglieri arancioni: «Deleghe, vogliamo i poteri di Calabrese»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 21 Dicembre 2018, 07:00

Prima il giallo delle deleghe ai consiglieri comunali, annunciate dal sindaco Luigi de Magistris e poi riposte in un cassetto perché la quadratura politica non c'è ancora. A seguire l'occupazione dell'Aula delle opposizioni per votare a scrutinio segreto la sfiducia al presidente Alessandro Fucito, rivelatasi un flop, anzi un boomerang. Infine - dopo tante chiacchiere di politica politicante - il Consiglio comunale svuotato dalle opposizioni ha votato anche atti che incidono positivamente sulla vita dei napoletani. Come l'approvazione della delibera con la quale vengono assunti a tempo determinato 96 vigili urbani. Insomma, in via Verdi la giornata è stata frizzante e a tratti anche agitata.