La rivolta dei migranti di Napoli, sit in al Plebiscito: «Abbiamo diritto a rimanere qui»

Martedì 28 Agosto 2018, 13:25 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2018 14:25

«Il problema di piazza Garibaldi non sono i migranti ma la camorra». Recita così lo striscione che ha condotto il corteo di migranti e associazioni che operano nel settore da piazza Garibaldi fino alla prefettura. Circa 200 persone si sono incamminate per poi dar vita a un sit in in piazza del Plebiscito. «Vogliamo sapere perché la prefettura ha inviato all'improvviso i controlli nei nostri centri di accoglienza la sera del 13 agosto e perché vuole espellere più di 150 ragazzi che in quel momento non erano nella struttura - dice Malik, senegalese, a Napoli da cinque anni - Noi non vogliamo vivere nei centri di accoglienza, ma è un nostro diritto chiedere asilo a Napoli».Intorno alle 12 una delegazione di associazioni tra cui L'Ex Opg, Less Onlus e l'Associazione 3 Febbraio, insieme con un gruppo di migranti e con padre Alex Zanotelli, è stata ricevuta dal prefetto per discutere della situazione. I migranti colpiti dall'ordinanza della prefettura hanno infatti cinque giorni di tempo per motivare la loro assenza. Se non saranno convincenti dovranno lasciare i centri in cui sono ospitati, ma non l'Italia. «Di fatto le persone che saranno messe in strada - spiega Pierluigi Umbriano dell'Associazione 3 Febbraio - non potranno più ricevere le notifiche delle commissioni che dovrebbero decidere sulla loro richiesta di asilo. Il loro diritto resta sulla carta ma viene negato nella pratica. Rischiano di essere dichiarati irreperibili oltre a perdere il loro diritto all'accoglienza».«Quella sera molti di noi erano nella struttura - dice Zumana, 25 anni, ivoriano - qualcuno dormiva, qualcun altro era fuori a fumare una sigaretta. Altri erano andati a mangiare qualcosa nei dintorni. La polizia è arrivata e ha chiuso le porte. Chi non è risultato presente all'appello sarà messo in strada. Siamo disposti a rimanere qui giorno e notte finché il prefetto non ci dirà cosa dobbiamo fare». Il rischio è infatti quello che chi è stato espulso dai centri resti a vagare nei dintorni, senza poter accedere alle attvità e all'ospitalità di cui hanno avuto diritto finora, acuendo la già difficile situazione che vessa la zona.«La politica italiana non ne vuole più sapere né di migranti, né di rom, né di senza fissa dimora - ha detto padre Zanotelli, comboniano attivista - Questo è il dramma che stiamo vivendo in questo momento. Buttarli fuori vuol dire buttarli in mano alla camorra. In una città come Napoli è una follia». Intanto le associazioni sono pronte a fare ricorso al Tar e a sostenere i migranti nella loro protesta.