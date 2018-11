Rogo Città della Scienza senza colpevoli, de Magistris: «Provo molta amarezza»

Giovedì 22 Novembre 2018, 14:00

«Da napoletano e da sindaco provo molta amarezza perché la magistratura non riesca a individuare i colpevoli di una vicenda così grave che ha ferito la città e non solo vista la mobilitazione internazionale che ci fu». Questo il commento del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, all'indomani della sentenza che assolve il custode di Città della Scienza per l'incendio che distrusse la struttura la notte del 4 marzo 2013.De Magistris, nel sottolineare che le sue parole «non sono un giudizio sull'operato della magistratura», ha espresso l'auspicio che «questa sentenza non sia la parola fine su questa vicenda perché sarebbe molto amaro visto che si tratta di un evento di chiara matrice dolosa».