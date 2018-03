Fico in viaggio in taxi e metropolitana, è scontro sui rimborsi: «Spende 15mila euro in taxi»

Lunedì 26 Marzo 2018, 20:00 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2018 21:00

Roberto Fico in metropolitana. Roberto Fico sul Frecciarossa Napoli-Roma. Roberto Fico a bordo del bus dell'Atac, seduto tra la gente comune. Hanno fatto il giro di Facebook e delle homepage dei siti le foto del neo-presidente della Camera che usa i mezzi di trasporto pubblici per recarsi a Montecitorio. Un gesto che viene salutato come una «svolta» dal popolo dei social e dai sostenitori del Movimento 5 Stelle. «Uno di noi, bravo Roberto», scrive uno dei tanti utenti nei commenti alla foto postata su Instagram da Fico, nella quale l'esponente pentastellato viene immortalato mentre scende dall'autobus.Eppure, spulciando l'elenco delle spese sostenute dai parlamentari grillini nel corso della passata legislatura, pubblicato sul sito maquantospendi.it (che calcola le spese complessive degli eletti M5S presenti sul portale tirendiconto.it), si scopre che Fico ha sborsato per i viaggi in taxi 15.180,60 euro a fronte dei 314,80 euro spesi per bus e metro.Il dato non è passato inosservato, tanto che l'esponente del Pd Alessia Morani ha colto subito l'occasione per punzecchiare il neo-presidente della Camera con un tweet: «Una domanda per il presidente Fico: se non ha cambiato abitudini e ha continuato a venire a Montecitorio con l'autobus, in questi 5 anni come ha fatto a spendere 15.180,60 euro di taxi e solo 314 di bus e metro? Ci potrebbe spiegare? Grazie», scrive l'esponente dem.