Napoli, la crociata anticlan di Salvini: «Carcere duro per Di Lauro jr»

Venerdì 15 Marzo 2019, 17:10

«La camorra, la 'ndrangheta, la mafia sanno che al governo ci sono dei nemici disposti a tutto pur di portargli via l'ultimo paio di mutande. Siamo in battaglia e in un percorso che vive un momento felice». Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Napol annunciando «il 41bis certificato per Marco Di Lauro».Salvini ha anche sottolineato il lavoro «per rintracciare i finanziamenti e gli appoggi alla latitanza di Di Lauro».