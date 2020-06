Salvini a Napoli: «Una follia le classi divise con pareti di plexiglass»

«Pensare di chiudere i bimbi in classi differenziate e distanziati con il plexiglass è follia». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, a Napoli per una conferenza stampa nel corso della quale vengono annunciati gli ingressi nel partito di Severino Nappi e Giampiero Zinzi. «Stanno facendo interventi a raffica in aula in assenza di Conte e Azzolina - ha aggiunto - I deputati della Lega sono da due giorni in aula a combattere questo decreto e in aula non ci sono Conte e il ministro dell'istruzione».

Dopo la scuola, il tema si sposta sulla politica: «Un governo Draghi? Per noi, dopo Conte, ci sono solo le elezioni».



Il leader della Lega ha poi affrontato temi più politici: «Un governo Draghi? Per noi, dopo Conte, ci sono solo le elezioni». Con un affondo su«Berlusconi a volte non lo capisco. L'ho sentito dire sì al Mes, il fatto che usi la stessa lingua di Renzi e Prodi mi lascia dei dubbi. Ho letto di disponibliità ad altri governi per la Lega prima questo governo va a casa e gli italiani si esprimono, meglio è».

Matteo Salvini è scettico sulla possibilità di collaborare con il Governo. Rispondendo alla domanda di un giornalista ha detto: «Abbiamo dato la nostra disponibilità a collaborare a febbraio, e non ci hanno risposto. Ora che sono in difficoltà, ce lo chiedono. Comunque - ha aggiunto- ci sono due nostre proposte, il "modello Genova" sulla semplificazione della burocrazia, e la flat tax. Se vogliono collaborare davvero, ci dicano si o no».

