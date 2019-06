Napoli, Salvini striglia i suoi: «No ai transfughi nella Lega»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 2 Giugno 2019, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Alla Regione deve andarci un nostro candidato». Tra una portata di pesce e un bicchiere di Falanghina, il piatto forte lo ha messo a tavola Matteo Salvini che durante una cena a Napoli, venerdì notte, ha preparato le strategie per radicare sempre di più la sua Lega in Campania. Dopo i due comizi dell'altro ieri, ad Aversa e Casoria, organizzati per sostenere i suoi candidati ai ballottaggi, il titolare del Viminale ha riunito i leghisti campani al ristorante fino a tarda notte. Un segnale per ribadire la sua presenza, ma anche per sedare qualche malumore interno scoppiato subito dopo l'ottimo risultato delle elezioni europee che ha consegnato al Carroccio campano un impensabile, fino a poco tempo fa, 19 per cento di consensi.