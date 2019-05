Giovedì 16 Maggio 2019, 14:15

La «protesta degli striscioni» contro il leader della Lega Matteo Salvini è arrivata anche a Napoli, città nella quale il vicepremier e ministro dell'Interno è atteso alle 18.30 per partecipare a una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura. In un primo momento era previsto anche un comizio in piazza Matteotti e poi al Teatro Augusteo, appuntamento poi cancellato. Ma in città sono già comparsi striscioni con slogan contro Salvini e la Lega, simili a quelli che sono stati esposti di recente nelle città toccate dal tour elettorale del leader del Carroccio. Si va da «I terroni non dimenticano» a «Restituisci i 49 milioni», passando per citazioni di Pino Daniele («Questa Lega è una vergogna») e della serie tv «Il Trono di Spade»: «Salvini not today», recitava uno striscione apparso questa mattina sulla facciata del liceo Mazzini. C'è anche chi ha voluto aggiungere un ulteriore carico di ironia, come l'autore dello striscione che recita: «Salvini non sei il benvenuto! Ps. per la Digos: torno alle 20:00», riferimento agli interventi delle forze dell'ordine che in alcuni casi hanno rimosso gli striscioni esposti nei pressi dei luoghi dove Salvini ha tenuto i suoi comizi.