Sabato 31 Agosto 2019, 15:08

Ieri pomeriggio, in piazza Trieste e Trento, all’angolo con via Toledo, una coppia di turisti è stata avvicinata alle spalle da un uomo che ha tentato di rubare il portafogli della donna aprendole lo zaino.Il marito della donna ha tentato di bloccare il ladro che, per garantirsi la fuga, lo ha spinto a terra. Le grida della vittima sono state però udite da una volante dell’ufficio prevenzione generale che è intervenuta bloccando e arrestando Frrache Raouf, algerino 26enne irregolare sul territorio nazionale.