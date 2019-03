Stop al contratto, è scontro sui rifiuti: a rischio raccolta e spazzamento a Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 9 Marzo 2019, 09:00

L'Ato Napoli 1 boccia la delibera del Consiglio comunale con la quale il 13 febbraio è stato affidato ad Asìa il servizio di raccolta rifiuti per 15 anni, vale a dire fino al 2033, alla cifra di 184 milioni. Si profila il rischio stop per l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti e anche qualche grana finanziaria vista la grande esposizione che ha Asìa verso le banche a fronte della quale l'unica garanzia che può dare è proprio il contratto con il Comune. Procediamo con ordine. Il direttore generale dell'Ato Carlo Lupoli ha scritto una lettera al sindaco Luigi de Magistris dove sostanzialmente intima la sospensione della delibera e del contratto perché confliggono con l'adesione del Comune - il semaforo verde lo ha dato sempre il Consiglio comunale - allo stesso Ato e in secondo luogo «confligge con la giurisprudenza vigente» in riferimento ai 15 anni di contratto fatti ad Asìa. Cosa significa? Che se entro il 13 aprile non si trova un accordo con l'Ato decadono contratto e delibera con il conseguente stop ad Asìa.