Lite Napoli-Comune, pagano solo i tifosi: tutti a casa a piedi dopo il Milan

Lunedì 27 Agosto 2018, 08:00

Sapete cosa succede quando una società calcistica è in rotta con un'amministrazione comunale per via di una convenzione sulla concessione dello stadio? Succede che i tifosi al termine di una partita serale restano a piedi perché in tutta la città circolano appena quattro autobus, due soli dei quali raggiungono la zona dello stadio.Se pensate che le prime righe di questo articolo siano sconclusionate dovete avere la pazienza di continuare a leggere: scoprirete perché tra i due litiganti, sabato notte, hanno pagato i tifosi.