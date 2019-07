Gli 007 del Viminale in ospedale contro la camorra, l'ira di De Luca: «Buffonate, il prefetto lasci»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Luglio 2019, 07:30

Uno strappo istituzionale inedito per toni e contenuti, che si consuma sull'ospedale dei clan e delle formiche. In poche ore si materializza un violento attacco del governatore Vincenzo De Luca nei confronti del prefetto Carmela Pagano. Oggetto dello scontro, la decisione del Palazzo di governo di istituire una commissione di accesso nell'Asl Napoli uno, per verificare eventuali infiltrazioni camorristiche nell'ospedale San Giovanni Bosco. Apriti cielo.