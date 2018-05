«Non tradisco il Sud», è scontro Fico-de Magistris

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 27 Maggio 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2018 08:30

«Non tradirò mai il Sud, è impossibile». Il presidente della Camera Roberto Fico - in visita al salone del libro nella sua Napoli - è molto deciso nel respingere le parole del sindaco Luigi de Magistris il quale, appena 24 ore prima, a proposito del governo targato M5S-Lega aveva detto: «Il M5S ha preso i voti al Sud perché in campagna elettorale si era detto mai con la Lega. Così gli elettori sono stati traditi».Il botta e risposta a distanza è stato piuttosto articolato, Fico è napoletano esattamente come l'ex pm ed è naturale che certi argomenti lo stuzzichino. Pur senza mai citare il sindaco, il presidente della Camera puntualizza: «Il Sud - dice - è elemento fondamentale e fondante, come tutta Italia. Le cose vanno distribuite su tutto il territorio nazionale, non c'è ombra di dubbio su questo. Qualsiasi governo deve per forza fare questo, perché il Sud è l'opportunità di sviluppo maggiore che c'è in Italia e nel panorama europeo». Fico - che è stato candidato al Comune in alternativa proprio a de Magistris nel 2011 - fa un ragionamento anche politico e non solo come terza carica dello Stato: «Sia Di Maio che Salvini hanno detto che è un contratto e non un'alleanza. Sono due cose molto diverse. Il Movimento va per la sua strada. Fa parte della dialettica parlamentare per la ricerca della formazione di una maggioranza, così come il percorso del presidente della Repubblica ha giustamente indicato. È tutto nelle prerogative costituzionali ed è in questo ambito che ci stiamo muovendo. Io non tradirò mai il Sud. È impossibile».