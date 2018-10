«Io, aggredita dal fidanzato della De Majo», è scontro tra Giordano e la grillina Matano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 20 Ottobre 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tensioni in Consiglio comunale. La consigliera Marta Matano del M5S ha denunciato che il 16 - durante la Commissione cultura è - «stata aggredita verbalmente» da Egidio Giordano. Esponente di demA e compagno di Eleonora De Majo, consigliera sempre di demA e vicinissima al sindaco Luigi de Magistris. La cronaca del litigio sta tutta su Fb. E anche agli atti della presidenza del Consiglio comunale retta da Alessandro Fucito. «Non abbiamo ancora denunciato ma parlato con il questore Antonio De Iesu e il prefetto Carmela Pagano che incontreremo a breve in maniera ufficiale per parlare dell'accaduto. Una delegazione di parlamentari sarà in Prefettura. Siamo preoccupati per la sicurezza a Napoli ma anche negli ambienti del Consiglio comunale: gli eletti, di qualunque forza politica, devono esercitare il loro mandato in sicurezza». A parlare è Vincenzo Presutto, senatore del M5S e marito della Matano, dunque questa brutta storia non finirà nel dimenticatoio.