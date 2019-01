Napoli, è scontro sulla sicurezza dopo la bomba da Sorbillo: 53 vigili assunti, altri 43 dicono no

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 17 Gennaio 2019, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c'è accordo nemmeno sul numero dei vigili urbani che dovevano essere assunti facendo scorrere una graduatoria del 2010. Per il ministro dell'Interno Matteo Salvini - che domani sarà ad Afragola e forse anche a Napoli - «Abbiamo stanziato i fondi per la polizia municipale». Per il sindaco Luigi de Magistris «ne abbiamo potuti assumere solo 50 ma non sono arrivati i rinforzi promessi nelle forze dell'ordine». Insomma, nel giorno dell'attentato con bomba a uno dei simboli della città che reagisce, la pizzeria di Gino Sorbillo, il duello continua.La scintilla - in realtà - l'accende Giorgia Meloni presidente di Fratelli d'Italia aprendo uno scenario politico nazionale su Napoli: «Solidarietà a Sorbillo - scrive - un fatto molto grave che conferma la preoccupante escalation di episodi del genere nel centro di Napoli. FdI presenterà un'interrogazione parlamentare e chiede al Governo di intervenire con urgenza, per assicurare al capoluogo campano quegli uomini delle Forze dell'Ordine promessi dall'Esecutivo ma che ancora non sono arrivati». Maurizio Gasparri senatore di Fi attacca invece l'altro vicepremier Luigi Di Maio: «Altro che boom economica c'è solo quello delle bombe da Milano a Napoli ad Afragola».