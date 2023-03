Scudetto al Napoli, l'appello di Manfredi: « Non imbrattare i monumenti, rispettare la città»

«Dobbiamo rispettare la città. Sono d'accordissimo che ci sia gioia, festa, che ci siano degli striscioni, degli interventi creativi, si vedono delle cose molto belle che si stanno facendo, partendo dal basso, e di questo sono molto contento. Se poi si dipingono monumenti, edifici che poi restano e che devono essere rimessi a posto con risorse pubbliche penso che questo non sia giusto». Lo ha ribadito il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi in merito a quanto si sta facendo a Napoli in vista della festa per un eventuale scudetto.

«L'ho detto e lo continuerò a dire - spiega - ognuno agisce come pensa ma ritengo che non sia una cosa corretta. Questa è una mia idea e penso di farlo nell'interesse della città».