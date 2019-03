Napoli, scure sui furbetti delle primarie Pd: «Ora basta veleni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 7 Marzo 2019, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2019 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Pd rialza la testa e apre le porte. Il ritrovato entusiasmo - dopo anni di ricorsi bollati, litigi a colpi di tessere e sconfitte nelle urne - lo si evince dalle prime parole pubbliche del nuovo segretario regionale Leo Annunziata. Emozionato all'esordio con la stampa, lui sindaco di un piccolo comune quale Poggiomarino e scelto dai capicorrente per siglare un lungo compromesso, ha usato parole chiare sui temi dove maggiore è l'ambiguità del Partito Democratico locale. E chiarisce subito che non si dimetterà da primo cittadino di Poggiomarino: «Io in piccolo farò come il segretario nazionale che ha giustamente deciso di restare alla guida della Regione Lazio».