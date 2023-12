Napoli, sede municipale San Giovanni: nuova scadenza per i lavori urgenti

Nuova "scadenza" per mettere in sicurezza gli uffici comunali di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli. La necessità di costosi interventi per l'edificio di via Atripaldi - unica sede municipale attiva nei tre popolosi quartieri - è emersa già in primavera ma soltanto nei giorni scorsi sono state individuate le risorse economiche.

Occorre avviare e portare a termine i lavori entro il 16 giugno 2024. La nuova data è stata stabilita dall'ASL attraverso la proroga richiesta e concessa al Comune di Napoli che deve rispondere alle diverse prescrizioni visti i pericoli verso personale e utenti. Per eliminare le situazioni di degrado e mancata sicurezza e per ristabilire igiene e decoro, infatti, Palazzo San Giacomo ha individuato un budget di un milione e 265mila euro.





In particolare, i lavori sono stati suddivisi in due lotti. Il primo, già affidato all'impresa, riguarda la messa in sicurezza degli impianti elettrici per complessivi 200mila euro. Il secondo lotto, invece, vede un importo totale di un milione e 57mila euro e prevede lavori alla copertura dell'edificio, la sostituzione di infissi, la tinteggiatura degli spazi e il rifacimento dei bagni. Altresì, si metterà mano alle pavimentazioni, all'installazione di climatizzatori e di presidi antincendio. L'impresa sarà scelta dalla VI Municipalità che ha avviato la procedura negoziata così da ridurre i tempi.

Stando agli atti occorrono 120 giorni per concretizzare l'intero progetto.

La sede municipale di via Atripaldi è l'unica operativa nel territorio della Municipalità di Napoli Est che conta oltre 110mila abitanti nei tre quartieri. Difatti, restano ancora chiusi gli uffici di Ponticelli, inagibili e in attesa di lavori, e quelli di Barra dove, di recente, sono stati svolti alcuni interventi. Dunque, la struttura di San Giovanni a Teduccio è fondamentale in quanto ospita gli sportelli dei servizi demo-anagrafici, l'archivio, i servizi sociali, gli uffici direzionali, amministrativi e tecnici della VI Municipalità e quelli degli organi politici.