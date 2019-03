Venerdì 1 Marzo 2019, 17:30

Sarà Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl, a concludere i lavori del Consiglio generale del sindacato campano che si terranno lunedì 4 marzo, dalle 10, presso la Biblioteca Nazionale di Napoli in piazza del Plebiscito.Il parlamentino della Cisl regionale allargato alle rsu, rsa, delegati aziendali e territoriali della Campania ascolterà la relazione introduttiva della segretaria campana del sindacato, Doriana Buonavita, che darà il via al dibattito dei componenti il Consiglio sulla situazione delle politiche del lavoro e dello sviluppo in Campania e dei rapporti con enti e istituzioni a tutti i livelli.