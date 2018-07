Napoli Servizi, bagarre in Consiglio: opposizioni all'attacco, seduta sospesa

Martedì 24 Luglio 2018, 13:07 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2018 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Opposizioni sulle barricate in Consiglio comunale contro il mancato passaggio in aula della delibera sul nuovo Contratto di servizio stilato tra il Comune e la Napoli Servizi per la gestione del patrimonio. E proprio oggi l'aula dovrebbe affrontare una discussione monotematica sul patrimonio. «Da parte dell'amministrazione - ha detto il consigliere David Lebro de La Città - c'è il reiterato disprezzo per l'aula che si manifesta anche oggi con la decisione di parlare di patrimonio senza che il Consiglio abbia discusso del nuovo Contratto di servizio». Sulla stessa lunghezza d'onda anche il M5S che con il consigliere Matteo Brambilla ha affermato che «la Giunta scientemente scavalca il Consiglio. Noi vogliamo dati, numeri e sapere che cosa ha fatto in questi anni la Napoli Servizi a cui con il Contratto di servizio si affidano ulteriori incarichi».Critiche anche dal Pd che con il consigliere Diego Venanzoni ha sottolineato «l'assenza in aula della maggioranza e la responsabilità delle opposizioni che hanno mantenuto il numero legale». Da parte di Fratelli d'Italia è stata indicata la necessità che «prima di proseguire la seduta bisogna fare chiarezza perché - ha spiegato il consigliere Andrea Santoro - secondo noi il Contratto di servizio non è un atto di giunta ma deve essere un atto di Consiglio».Dai banchi della maggioranza, il consiliare Pietro Rinaldi ha replicato che «la delibera sul Contratto di servizio è un pezzettino della discussione sul Patrimonio che noi siamo pronti ad affrontare. Quell'atto non è nell'ordine dei lavori e può e deve essere esaminato in altre sedi quali le commissioni».Dopo il lungo botta e risposta, il Consiglio comunale è stato sospeso ed è stata convocata una riunione della conferenza dei capigruppo. La richiesta di sospensione è stata avanzata dal consigliere Domenico Palmieri per conto delle opposizioni.