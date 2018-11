Martedì 27 Novembre 2018, 15:31

«Siamo parte attiva, centrale, il motore della volontà di consentire ai legittimi assegnatari di immobili popolari di entrare in quelle case sottraendole a chi in modo prepotente, con la violenza, con metodi camorristici impiegati perché si fa parte di associazioni camorristiche entra in modo criminale nel mercato degli alloggi e si inserisce in modo violento in uno dei principali diritti che è il diritto alla casa». Queste le parole del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito agli sgomberi che partiranno nel quartiere di Ponticelli. Un tema che - come ha ricordato il sindaco - è stato affrontato nel corso degli ultimi comitati per l'ordine e la sicurezza che si sono svolti in città alla presenza del ministro dell'Interno Salvini. «Bisogna iniziare - ha concluso - a fare azioni importanti per la liberazione degli alloggi occupati dalla camorra. Queste sono le occupazioni illegali su cui concentrare l'unità delle forze non solo locali istituzionali ma anche dello Stato».