Pd, Siani scende in campo: «Ma niente chiacchierati in lista o farò un passo indietro»

Sabato 13 Gennaio 2018, 09:54 - Ultimo aggiornamento: 13-01-2018 10:00

Paolo Siani comincia giocando in casa. Arriva nella sede della fondazione Polis, di cui fino a ieri era presidente, per tracciare il bilancio di dieci anni di attività e annunciare di essersi autosospeso per candidarsi al Parlamento. Da qui comincia Siani, dalla battaglia per una legalità che non può essere fatta di parole, ma deve diventare uno stile di vita che approda a conquiste concrete. «Noi abbiamo imparato la resilienza - spiega - Siamo stati costretti a impararla da chi, sottraendoci una persona cara, voleva spezzarci nel profondo. Abbiamo reagito costruendo il futuro. In questi anni abbiamo imparato che non basta la repressione, che se non daremo un domani a chi nasce in situazioni difficili continueremo a contare i morti. Non vogliamo che altri siano colpiti, per questo abbiamo messo in piedi un lavoro di squadra intorno ad obiettivi concreti».Siani parla ai giornalisti che di Giancarlo, suo fratello, sono stati colleghi e a quelli che nel 1985 quando i killer ammazzarono il cronista non erano nemmeno nati. Giovani che di quel ragazzo sorridente con il segno della pace disegnato sul viso hanno fatto un mito. A tutti racconta i dieci anni della Fondazione che raccoglie i familiari delle vittime innocenti della criminalità e si occupa dei beni confiscati alle mafie. Al suo fianco don Tonino Palmese, vicepresidente della Fondazione, che gli subentrerà nella presidenza; Geppino Fiorenza, presidente del comitato scientifico; Alfredo Avella, papà di Paolino, morto mentre tentava di fuggire da chi voleva rubargli il motorino, e presidente del coordinamento dei familiari delle vittime della criminalità, che di Polis fa parte per statuto; Fabio Giuliani, referente regionale di Libera, l'altra «gamba» della Fondazione, ed Enrico Tedesco, segretario generale.