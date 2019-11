«Più agenti a Napoli Est», il ministro Lamorgese risponde così al senatore M5S

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Più uomini delle forze dell’ordine a San Giovanni a Teduccio, monitoraggio del quartiere e l’aumento delle telecamere sul territorio per la videosorveglianza. Il ministro dell’Internoha risposto alla mia richiesta lanciata lo scorso 20 settembre rassicurando, me e tutti i miei concittadini che vivono nella zona est di Napoli, che l’impegno è costante e che l’area orientale è oggetto di interesse da parte del ministero ed è stata al centro dell’attenzione durante l’ultimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica».Queste le dichiarazioni del senatore del Movimento 5 Stelle, dopo la risposta per iscritto del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. La richiesta di intervento fu scritta il 20 settembre dal senatore dopo l’ennesima stesa nelle vie di, dove vive.«Le persone hanno bisogno di questo segnale di sicurezza. Non è possibile vivere chiusi in casa, con la paura di uscire, perché in strada la camorra può sparare in qualsiasi momento. Il ministro ha anche garantito un potenziamento degli organici della Polizia di Stato in tutta la provincia di Napoli, con ulteriori positivi riflessi sotto il profilo delle attività di prevenzione e di contrasto della criminalità. Il prefetto Lamorgese ha anche assicurato che il Comune di Napoli – prosegue il senatore Presutto – invierà più uomini della polizia municipale in quell’area in seguito alle nuove assunzioni».