Napoli, Simeone si dimette da presidente Commissione mobilità

«Prendo atto, mio malgrado, delle ultime dichiarazioni rilasciate dall'Amministrazione, durante la riunione dei capigruppo consiliari della città di Napoli. Ancora una volta si vuol vincolare una deliberazione di Giunta all'approvazione del bilancio. In questo caso è quella che avrebbe dovuto 'sistemare' l'errore commesso sulle contravvenzioni per la Ztl-Area Pedonale de centro storico» dice il presidente della Commissione Mobilità, Nino Simeone.

APPROFONDIMENTI IL CASO Multe pazze a Napoli, delibera al palo e Pd, M5S e centristi si... IL RETROSCENA Comunali a Napoli, la guerra delle liste: è partito il...

«È sempre la stessa storia. Si cerca di scaricare le responsabilità, che sono in capo alla sola Amministrazione sui consiglieri comunali, usando l'arma del biancio, così come accaduto per l'approvazione del precedente esercizio finanziario. Adesso basta. Non ritengo ci sia più alcun motivo politico o istituzionale per rimanere presidente della Commissione infrastrutture, mobilità e lavori pubblici di questo Consiglio Comunale. Nelle prossime ore formalizzerò le mie dimissioni al presidente del Consiglio comunale di Napoli» conclude Simeone.