Nella sala dei Baroni al Maschio Angioino, storica e solenne sede del Consiglio comunale, tra gli archi di tufo e due termoscanner anti-Covid, è qui che si riuniscono i sindaci d'Italia dopo il lockdown. Centocinquanta amministratori presenti in città: hanno aderito alla due giorni organizzata da Autonomie locali italiane (Ali), al primo evento, dal vivo, che rilancia Napoli capitale dei congressi. Con 150 camere d'albergo prenotate, pranzi e cene in ristoranti un po' meno vuoti: vuol dire ripartire ai tempi della crisi che attraversa il Paese ed è al centro degli interventi e degli appelli che si levano, per le riforme ma innanzitutto dovuti ai mancati incassi per i Comuni che ammontano a sei miliardi di euro, di cui tre attesi con i provvedimenti di luglio del governo, e il Mes può essere l'occasione per sostenere il sistema sanitario e gli investimenti in infrastrutture, scuola, sviluppo. Con l'ok del Senato, il decreto Rilancio nelle stesse ore diventa legge. Ma, stando alle dichiarazioni degli addetti ai lavori, si procede ancora troppo lentamente nell'erogazione di risorse a sostegno di servizi essenziali, cittadini e imprese.«Chiediamo velocità per evitare che esploda la rabbia sociale», è il messaggio lanciato da Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente Ali che guida la pattuglia con la fascia tricolore. «Al di là delle appartenenze ai partiti, siamo noi le sentinelle sul territorio. Ma non possiamo andare con la fionda in battaglia e, all'inizio, senza neanche la mascherina», interviene il sindaco Luigi de Magistris , che cita Che Guevara, Troisi e Borsellino, mentre si schiera con i riformisti, quasi tutti esponenti del Pd. Prove di alleanza in un campo minato. Tra i big democrat campani, il presidente della giunta regionale Vincenzo de Luca non arriva per i saluti istituzionali e i ministri(Politiche agricole) e(Sud), non compaiono nemmeno sullo schermo, mentre(Salute) in videoconferenza parla dei 3,5 miliardi inseriti nel decreto Rilancio per assistenza territoriale e ospedali («In 5 mesi abbiamo messo più soldi che negli ultimi 5 anni, da colmare il ritardo nel digitale»).«Mi aspetto che il governo riconosca la centralità dei sindaci e quindi del popolo: il generale non può vincere senza di noi», incalza a distanza de Magistris, che avvisa: «La lentezza nel tradurre in fatti concreti gli impegni sta producendo effetti devastanti sulla vita dei Comuni, sulla garanzia dei servizi e la possibilità di resistenza». Conseguenze peggiori in città, se la maggioranza dovesse bocciare il rendiconto: «Significherebbe non poter pagare tutti i creditori».«Si sta sottovalutando il contagio criminale, non più un pericolo ma una certezza in tutta Italia». Il viceministro dell'Interno, Matteo Mauri, riconosce: «Il tentativo di immettere capitali illeciti nelle imprese è in atto e previsto da febbraio: i mafiosi sono sciacalli ma ci sono diverse inchieste in corso, lo Stato sta reagendo». È preoccupato anche Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna e della conferenza delle Regioni, che invoca meno burocrazia, semplificazioni per aprire i cantieri: «Si prevedono tra i 50 e i 60mila nuovi disoccupati nella mia regione nei prossimi mesi»., è anche un tentativo di intese allargate nella politica locale, dalla base, attenta a una parte del M5s e ai dissidi interni in Fi, ma esclude il partito di Matteo Salvini («Si vergogni, al sindaco di Palermo Leoluca Orlando va un grande abbraccio», il riferimento all'alluvione). E il numero due al Viminale lavora pure per azzerare «tutti gli effetti negativi che i decreti Salvini hanno avuto sul tema dell'immigrazione». Un altro tema sentito è la scuola. «Tra le prove più impegnative, noi ci siamo mossi su tre dimensioni: la didattica a distanza, i nostri 54 plessi e l'individuazione di biblioteche e musei, una quarantina di altri spazi pubblici», sostiene Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia; mentre Dario Nardella, primo cittadino in collegamento da Firenze, sottolinea difficoltà comuni. «Le linee guida sono arrivate tardi, in alcuni ambiti come il trasporto scolastico non ancora: siamo costretti a lavorare immaginando quali possano essere le problematiche, e potremo assicurare lo scuolabus solo alla metà degli studenti». «Ma abbiamo messo in campo le misure per ripartire in presenza a settembre», rassicura il viceministro all'Istruzione, Anna Ascani.