Un sindaco alla Mostra del Cinema: de Magistris sul red carpet a Venezia

Venerdì 31 Agosto 2018, 10:58

Accogliendo l'invito della Wildside e della Fandango, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e l'assessore alla cultura del Comune di Napoli, Nino Daniele, parteciperanno a Venezia all'anteprima de «L'Amica geniale». La serie girata a Napoli è tratta dal successo letterario di Elena Ferrante: la produzione, ricorda una nota del Comune di Napoli, «è anche il risultato di uno dei primi e più complessi lavori di accompagnamento e di collaborazione messi in campo dal nuovo Ufficio Cinema del Comune di Napoli, città che in questi ultimi anni ha svolto un ruolo cruciale come set e luogo creativo della cinematografia italiana».Sono stati più di 20 gli uffici comunali coinvolti e oltre 100 le autorizzazioni rilasciate in un anno di attività di particolare difficoltà data la rigorosa ricostruzione storica degli anni '50 per l'ambientazione e la datazione delle riprese. La Wildside ha stabilito gli uffici di produzione e ha organizzato il casting nel «cohousing» Cinema Napoli di Palazzo Cavalcanti, in via Toledo, che l'Amministrazione comunale ha destinato come strumento di incentivazione e sostegno alle produzioni. La società Wildside ha effettuato un notevole investimento in città impiegando oltre 4200 persone tra cast artistico, figuranti e tecnici di ogni settore.«La città di Napoli - dichiara de Magistris - è diventata in questi anni uno dei set cinematografici all'aperto più importanti d'Europa. Un luogo produttivo e creativo che ha saputo riappropriarsi di uno storico primato grazie a un rinnovato slancio che, oltre al duro lavoro dell'amministrazione che ho l'onore di guidare, si è anche avvalso di tanto talento e capacità professionali. Ringrazio tutti coloro che scelgono Napoli, lavorano per Napoli, vivono a Napoli per la cultura, criticano, creano, combattono partendo dal patrimonio storico, culturale, di conoscenza e di saperi di una città in cui si intrecciano contraddizioni e aspirazioni al cambiamento in nome della libertà e della dignità di ogni persona».Secondo l'assessore Daniele «la serie tv rappresenta indiscutibilmente un fattore di promozione turistica che siamo certi avrà effetti rilevantissimi nei prossimi anni, sostenendo una crescita prodigiosa e dai record impensabili solo pochi anni fa. Ripresa - sottolinea Daniele - che ha nella vitalità culturale e creativa della città una delle motivazioni essenziali. La riscoperta di immagine e di fascino attrattivo, in particolare per tantissimi giovani europei, va ricercata proprio nel fermento di nuovi linguaggi e di produzione artistica e civile che contrassegna la Napoli di questi tempi. Il giusto successo mondiale del ciclo narrativo della Ferrante ci fa sperare che la serie televisiva, costruita con tanto impegno e lavoro, rafforzerà questa generale consapevolezza», conclude.